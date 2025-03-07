Земляки простятся с погибшим участником специальной военной операции

Жителя Карелии, погибшего во время проведения специальной военной операции, похоронят в день его рождения – 7 марта в Суоярвском округе.

Наш земляк Вадим Баранчук, родившийся 7 марта 1980 года, погиб 27 ноября прошлого года при освобождении Курской области. Он был гвардии рядовым, оператором БПЛА.

О прощании с погибшим жителем Карелии сообщили в культурно-досуговом центре поселка Поросозеро.

Простятся с павшим героем в полдень 7 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы.