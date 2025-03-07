07 марта 2025, 10:31
Земляки простятся с погибшим участником специальной военной операции
Вадима Баранчука похоронят в Карелии в день его рождения
фото: vk.com/cdpor?w=wall-42421837_4970
Жителя Карелии, погибшего во время проведения специальной военной операции, похоронят в день его рождения – 7 марта в Суоярвском округе.
Наш земляк Вадим Баранчук, родившийся 7 марта 1980 года, погиб 27 ноября прошлого года при освобождении Курской области. Он был гвардии рядовым, оператором БПЛА.
О прощании с погибшим жителем Карелии сообщили в культурно-досуговом центре поселка Поросозеро.
Простятся с павшим героем в полдень 7 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы.