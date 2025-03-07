Три человека госпитализированы после ДТП в Карелии

Сегодня в 00:31 ночи на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о дорожной аварии в Пудожском районе. Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, на 418-м километре федеральной трассы Вологда-Медвежьегорск внедорожник Haval врезался в опору ЛЭП. На месте работали спасатели, сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали три человека. Все они были госпитализированы в Пудожскую больницу. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.