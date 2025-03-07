Автомобили столкнулись утром на юге Карелии

Сегодня в 7:45 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о дорожном происшествии на 29-м километре трассы Олонец-Питкяранта-Леппясилта. Об этом информирует паблик ОПС по Олонецкому району.

На место выехали четверо спасателей из пожарной части поселка Ильинский. Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля. Пожарные провели осмотр места ДТП, отключили аккумуляторы транспортных средств, организовали движение по дороге.

В результате дорожной аварии никто не погиб и не пострадал. Транспортные средства получили повреждения.