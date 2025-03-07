Двое маленьких детей перепугали родителей в Петрозаводске

За истекшие сутки на территории Карелии пожаров не зарегистрировано, но специалисты без работы не остались. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Так, к примеру, в четверг в восьмом часу вечера на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, в которой дети пяти и девяти лет не открывают дверь и не отвечают на телефонные звонки.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. С детьми ничего не случилось, они просто спали и ничего не слышали.

А утром помощь пожарных потребовалась врачам скорой помощи в Питкяранте. По просьбе медиков спасатели провели транспортировку пациента с инфарктом до кареты скорой помощи.