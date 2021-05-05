В Карелии врачей, медсестру и фельдшера наградили госнаградами

Врачей, старшую медсестру и старшего фельдшера награди государственными наградами за профессионализм, добросовестный труд и вклад в профилактику и охрану здоровья населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-профилактической помощи. Об этом сообщает паблик карельского Минздрава. Соответствующий указ подписал губернатор Карелии.

Почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоили:

- Ирине Глатенок – главному врачу Республиканской психиатрической больницы, Пряжинский район;

- Дмитрию Захарову – врачу ультразвуковой диагностики Республиканского онкологического диспансера, Петрозаводск;

- Левону Налбандяну – врачу-рентгенологу Межрайонной больницы №1, Костомукша;

- Евгении Ошевневой – врачу-педиатру участковому Лоухской ЦРБ;

- Светлане Роговой – врачу клинической лабораторной диагностики Республиканского онкологического диспансера, Петрозаводск.

Также звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия» удостоены:

- Татьяна Аксенова – старшая медицинская сестра Боровской больницы Калевальской ЦРБ;

- Елена Федорова – старший фельдшер Калевальской ЦРБ. (фото sakhaday.ru)