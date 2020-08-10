10 августа 2020, 08:47
В Карелии возросло число заболевших внебольничной пневмонией
С апреля болезнь выявляли 1068 раз
Случаи внебольничной пневмонии продолжают фиксировать в нашей республике. За минувшие сутки в Карелии в больницы попали три человека.
По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано не было.
Всего с 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 1068 пациентов, при этом 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Всем заболевшим неоднократно делают тест на COVID -19.