В Карелии возросло число заболевших внебольничной пневмонией

Случаи внебольничной пневмонии продолжают фиксировать в нашей республике. За минувшие сутки в Карелии в больницы попали три человека.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано не было.

Всего с 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 1068 пациентов, при этом 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем заболевшим неоднократно делают тест на COVID -19.