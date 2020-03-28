В Карелии волонтеры будут доставлять продукты и покупать лекарства

С 28 марта открыта единая горячая линия Республики Карелия по информированию граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По информации Министерства экономического развития и промышленности РК, она будет работать круглосуточно.

В рамках работы горячей линии гражданам будет оказана информационная помощь по вопросам, связанным с порядком проведения самоизоляции, с оформлением рецептов (для граждан, находящихся в режиме постоянного приема препаратов), с получением социальной помощи на дому, оформлением электронного больничного листа, по вопросам защиты трудовых прав в период действия ограничительных мер.

На горячей линии граждане старше 65 лет смогут оставить заявку волонтерам на доставку продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг.

По указанному телефону можно уточнить наличие в аптеках республики средств самозащиты.

Родители, ученики и учащиеся образовательных учреждений смогут получить консультацию по вопросам, связанным с изменением режима работы образовательных учреждений и формата проведения учебных занятий, в том числе по вопросам получения сухих пайков вместо горячего питания.

Граждане, желающие выступить в качестве волонтеров в этот непростой для всей страны период, могут оставить свои контактные данные, позвонив по телефону горячей линии, а также получить информацию о мероприятиях, в которых участвуют волонтеры.

По телефону горячей линии можно получить подробную информацию обо всех мерах, принимаемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также статистические данные о количестве заболевших в Республике Карелия.

Телефон горячей линии: 8 800 200 35 05.