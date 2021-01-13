В Карелии вдвое сократилось число заболевших ОРВИ

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировано всего 2088 случаев заболевания ОРВИ, рассказали в Роспотребнадзоре. При этом еще 4 января сообщалось о 4875 случаях заболевания, а 28 декабря – 5874. Судя по цифрам, заболеваемость резко пошла на спад.

В управлении федеральной службы по надзору подчеркнули, что уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 34,7%. По сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости среди совокупного населения на 57,2% (-2787 сл.).

В Петрозаводске с 4 по 10 января зарегистрировали 1071 случай заболевания, что также ниже эпидемического порога на 56,8%. Рост отмечен среди в группе людей 15 и старше. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди совокупного населения ниже на 60,4% (-1634 сл.).

При обследовании больных выделили девять прочих респираторных вирусов: один парагрипп, шесть риновирусов, два сезонных коронавируса. (фото gorzdrav.org)