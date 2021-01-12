В Петрозаводске закрылся популярный ресторан

В столице Карелии закрылся ресторан «Artist», который находился на проспекте Ленина. Популярное заведение не смогло пережить трудностей 2020 года.

«Дорогие друзья, с большим сожалением сообщаем, что мы закрылись, нелёгкий 2020 год внёс некоторые изменения в наши планы, но мы обязательно вернёмся! – написали руководители заведения на своей странице ВКонтакте. – За всё время работы мы обрели много хороших друзей, постоянных гостей, разделяющих нашу любовь к вкусной и качественной еде. Мы благодарим каждого из вас за поддержку, тёплые слова и отзывы. Мы вас любим и желаем крепкого здоровья вам и вашим близким!»

Также работники ресторана «Artist» пригласили жителей Петрозаводска, которые будут скучать по полюбившимся блюдам, в ресторан «Я люблю...La panorama» в Санкт-Петербурге.

