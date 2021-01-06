Заболеваемость ОРВИ в Карелии пошла на спад

4875 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Карелии за 53 неделю, сообщает Роспотребнадзор. Заболеваемость ниже эпидпорога на 17,1%. При этом специалисты отмечают превышение заболеваемости среди взрослых - 15 лет и старше. Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Пудожском районе.

В Петрозаводске - 2705 случаев заболевания, что ниже эпидпорога на 28,1%. Рост отмечен среди взрослых - 15 лет и старше. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость среди населения ниже на 0,9% (-25 случаев). Тем не менее, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность двух групп в двух детских садах Петрозаводска.

При обследовании больных было выделено 16 прочих респираторных вирусов: 2 – парагрипп, 11- риновирус, 3 сезонный коронавирус. Девять человек с ОРВИ были госпитализированы за неделю. (фото rossaprimavera.ru)