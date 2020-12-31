Водлозерский парк приглашает на «Зеленую тропу»

В преддверии Дня заповедников и национальных парков Национальный парк «Водлозерский» приглашает всех желающих на увлекательную прогулку по аллее «Зеленая тропа».

Парк обещает всем желающим прогулку по заснеженной тропе вдоль берега реки Лососинки, разговор про особо охраняемые природные территории и их особенности. Также у участников прогулки будет возможность попробовать походить на снегоступах.

Встреча участников назначена на 10 января в 12.00 по адресу Кинологический переулок, 19 (на парковке у Кинологической службы МВД, напротив нижнего ресторана развлекательного комплекса «Горка»).

Приглашаются все желающие. При этом организаторы предупреждают, что количество снегоступов ограничено, поэтому желающим примерить на себя роль покорителя снежной целины лучше записываться заранее. // Фото: mir-da.ru