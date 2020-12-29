Попова уточнила, как долго держится иммунитет у переболевших COVID-19

Как долго сохраняется иммунитет у людей, переболевших коронавирусом. На этот вопрос в эфире «Вести ФМ» ответила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания»,

- цитирует ее РИА Новости. Попова добавила, что вакцина от коронавируса должна давать защиту не на меньший период.

По мнению руководителя Роспотребнадзора, эпидемический процесс может быть прерван после того, как около 60% населения сделают прививку. (фото tvtomsk.ru)