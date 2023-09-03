В Карелии вандалы повредили буквы на вывеске объекта Юнеско

На одном из павильонов беломорских петроглифов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, неизвестные повредили табличку. Фотогафию поврежденной таблички опубликовал паблик «Беломорская трибуна».

Вредители отбили буквы с вывески «Залавруга Петроглифы Белого моря». Часть белых букв отпала и оказалась разбита.

Автор фотографии считает, что у тех, кто сделал такое, нет совести, а установка повсюду камер наблюдения не решит проблему: «Обидно, досадно, бессильно».

Подписчики недоумевают, чем кому-то могла помешать вывеска и сочли содеянное неуважением к чужому труду. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»