Мужчина проработал 42 дня подряд без выходных и умер

Охранник проработал 42 дня подряд без выходных и умер на Тайване. По решению суда семье погибшего выплатят компенсацию в 890 тысяч тайваньских долларов (около 28 тысяч долларов США). Его родные требовали компенсацию в 1,49 млн тайваньских долларов, пишет «Лента».

Мужчина начал работать охранником в парке Formosa Wang Brothers 11 июня 2020 года, а 27 ноября он потерял сознание на работе. Спустя три дня он умер. Семья погибшего утверждала, что он трудился 42 дня подряд от 10,5 до 12 часов каждый день. Работодатель уверял, что ему требовалось дежурить всего два часа в день, когда он делал обход, а все остальное время он мог отдыхать.

Судья заключил, что время, когда мужчина находился на рабочем месте, считается рабочим. Также было установлено, что охранник переработал 107,5 часов, хотя по закону максимальное время сверхурочной работы не должно превышать 46 часов в месяц. Когда мужчина устраивался на работу, он не указал в анкете, что страдает гипертонией. В то же время суд посчитал, что работодатель должен учитывать влияние, которое могут оказывать на здоровье работников ночные смены и продолжительный трудовой день. // фото freepik.com/