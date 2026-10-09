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11 октября 2026
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Общество

В Карелии утвердили меры эвакуации на случай ЧС зимой

Вопросы безопасности и эвакуации населения обсудили на заседании профильной комиссии в Петрозаводске
участники заседания
фото пресс-службы госкомитета Карелии по ОЖ и БН

Как защитят жителей Карелии при ЧС зимой: в Петрозаводске обсудили эвакуационные мероприятия на плановом заседании.

На заседании эвакуационной комиссии был проведен анализ ряда основных вопросов, касающихся планирования и организации эвакуационных мероприятий. Участники уделили внимание вопросам проведения эвакуационных мероприятий населения при возникновении ЧС в отопительный сезон 2026/2027 года в случае длительного отключения систем жизнеобеспечения. Также обсудили вопросы создания, оснащения и подготовки соответствующих сил и средств.

«В рамках обсуждения были рассмотрены комплексные меры по организации и проведению эвакуации гражданского населения, пострадавшего в результате военных конфликтов или их последствий, а также эвакуация пострадавших в медицинские учреждения республики», 

- сообщили в госкомитете региона по ОЖ и БН. 

Особое внимание уделили поддержанию постоянной готовности медицинских сил и средств, предназначенных для обеспечения эвакуационных мероприятий. Участники проанализировали вопросы обеспечения материально-техническими, продовольственными и другими ресурсами, необходимые для эффективного сопровождения эвакуационных мероприятий.

На заседании подвели итоги работы эвакуационных комиссий и утвердили план работы на будущий год, определены задачи и даны поручения.

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