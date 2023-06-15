В Карелии умер участник Великой Отечественной войны Василий Репников. Ветерана не стало 14 июня.

Напомним, в День России почетному гражданину Карелии вручили медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года». Василий Репников находился в больнице.

Репников прошел всю войну, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, сражался в составе Волховского, Степного, 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Был несколько раз ранен. Возглавлял Совет ветеранов 71-й Краснознаменной Торуньской стрелковой дивизии. // фото из официальных источников