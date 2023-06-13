Двум участникам Курской битвы вручили медали в Карелии

Медали «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» вручили двум ветеранам Великой Отечественной войны в Карелии Василию Репникову и Алексею Шошину. Оба ветерана участвовали в Курской битве. Награды вручили 12 июня, сообщила в соцсети министр соцзащиты Ольга Соколова.

В августе 2022 года Алексей Шошин отметил 100-летие. Почетный гражданин Карелии Василий Репников воевал с 14 лет, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, сражался в составе Волховского, Степного, 1-го Украинского и обоих Белорусских фронтов, дошел до Одера, был несколько раз ранен. Победу встретил в год своего 18-летия. Сейчас Василий Репников находится в больнице, но боевого духа не теряет. // фото с VK-страницы министра