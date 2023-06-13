Чиновники и полиция проверили водителей и автобусы маршрута №5

Сотрудники городской администрации, Госавтоинспекции и межрегионального управления государственного автодорожного надзора проверили 13 июня автобусы маршрута №5.

Ревизоры контролировали выход на маршрут автобусов, проверяли соблюдение расписания и документы у водителей.Со вторника в Петрозаводске по регулируемому тарифу начали работать первые автобусы компании ООО «Транс Балт».

В мэрии сообщили, что автобусы соблюдают необходимые интервалы. Расписание еще будет корректироваться исходя из потребностей пассажиров.

С 19 июня на регулируемый тариф перейдут автобусы маршрутов №14 и 29. // фото пресс-служба администрации города