13 июня 2023, 10:04
Чиновники и полиция проверили водителей и автобусы маршрута №5
Со вторника в Петрозаводске по регулируемому маршруту работают первые автобусы
Сотрудники городской администрации, Госавтоинспекции и межрегионального управления государственного автодорожного надзора проверили 13 июня автобусы маршрута №5.
Ревизоры контролировали выход на маршрут автобусов, проверяли соблюдение расписания и документы у водителей.Со вторника в Петрозаводске по регулируемому тарифу начали работать первые автобусы компании ООО «Транс Балт».
В мэрии сообщили, что автобусы соблюдают необходимые интервалы. Расписание еще будет корректироваться исходя из потребностей пассажиров.
С 19 июня на регулируемый тариф перейдут автобусы маршрутов №14 и 29. // фото пресс-служба администрации города