В Карелии умер участник Великой Отечественной войны Дмитрий Москалев

В Петрозаводске на 100-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеран-железнодорожник, ветеран карельского спорта Дмитрий Москалев. Его не стало 25 апреля, сообщили в пресс-службы главы Карелии.

Москалев родился 2 октября 1922 года в Петрозаводске в многодетной семье. Учился в железнодорожном техникуме, был призван в ряды Красной Армии. После Пуховического пехотного училища был направлен на фронт. В 1944 году принимал участие в боях по освобождению Украины, в операции по окружению Корсунь-Шевченковской группировки врага. Был тяжело ранен, после нескольких операций был комиссован и возвратился в Петрозаводск.

Был награжден орденом Отечественной войны I степени и боевыми медалями. С октября 1944 года до выхода на пенсию в 1982 году в качестве замначальника отдела капитального строительства Октябрьской железной дороги работал на восстановлении и развитии путевого хозяйства Кировско-Октябрьской железной дороги. Был отмечен наградой министерства путей сообщения СССР знаком «Почетный железнодорожник СССР».

В послевоенные годы Дмитрий Москалев был известен, как один из лучших спортсменов-стрелков, многократный чемпион Карело-Финской ССР - член сборной команды республики по пулевой стрельбе, участник I Спартакиады народов СССР 1956 года в Москве.

Прощание состоится 28 апреля в городском траурном зале с 14 до 15 часов на улице Вольная, 4.