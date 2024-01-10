В Карелии у семьи срочника, погибшего на крейсере «Москва», сгорел дом

Пожар лишил крова семью в медвежьегорском селе Паданы. Дом сгорел 6 января. Он принадлежал семье погибшего срочника на затонувшем крейсера «Москва». Об этом в соцсети рассказал глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.

Погорельцам подобрали жилье в Паданах. Однако людям требуется помощь вещами.

«Вещевую помощь погорельцам можно приносить в подразделение по Медвежьегорскому району ГБУ СО «КЦСОН РК» по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 6, второй этаж, кабинет № 6. Размеры: женщина рост 162-164, размер 50-52 обувь 37- 38. Мужчины 170 и 190 рост, обувь 41-42, одежда 48-50»,

- сообщил Антипов.

Помощь также собирают в Петрозаводске. Вещи можно приносить по адресу набережная Варкауса, 3, каб. 83 (5 этаж) в будни с 9:00 до 16:45. // фото unsplash.com/ Dan Gold