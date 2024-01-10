Мужчина погиб на охоте в Карелии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя поселка Сосновый Лоухского района. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему приятелю, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 9 января друзья находились на охоте. Преследуя зверя, один из них произвел выстрел, но попал в 49-летнего товарища. Тот умер на месте от полученного ранения.

На месте трагедии работал следователь, были опрошены свидетели. Назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается. // Фото СК