Жительница Карелии подверглась нападению после выхода из магазина

В полицию Муезерского района обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что на нее напали на улице, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что вышла из магазина с пакетом продуктов, и в этот момент некий мужчина попытался вырвать пакет у нее из рук. Пенсионерка закричала. Проходивший мимо мужчина отпугнул нападавшего, тот убежал ни с чем.

Под подозрение попал 50-летний местный житель. Он признался, что еще в магазине увидел, как женщина убирает в пакет алкоголь и кошелек. Это и толкнуло его на преступление.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»