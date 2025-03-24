В Карелии туристы провалились под лед ночью

6 января мужчина организовал прогулку на снегоходах для 9 человек по озеру Кончезеро. Лед под ними треснул, и люди оказались в воде. Жителя Карелии привлекли к уголовной ответственности, он признал вину и ждет суда, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

45-летнего мужчину обвинили по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По вине жителя Карелии 7 человек оказались в воде ночью, когда оказывал туристические услуги.

Вскоре уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.