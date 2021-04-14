В Карелии температура воздуха опустится до минус 6 градусов

15 апреля, по прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха в ночные часы в диапазоне 0, -2. Днем потеплеет +6, +8. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, утром и днем по южным районам северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6, днем +5, +10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -3, днем +7;

В Кондопоге ночью -2, днем +8;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +8;

В Олонце ночью -2, днем +10;

В Пудоже ночью -4, днем +9;

В Сегеже ночью -2, днем +8;

В Сортавале ночью -1, днем +9;

В Суоярви ночью -3, днем +8.

Ранее в Гидрометцентра дали прогноз погоды на лето.