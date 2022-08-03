В Карелии температура воздуха незначительно повысится

По сообщению республиканской метеослужбы, в четверг, 4 августа, в регионе по прежнему будет господствовать переменная облачность и юго-западный ветер.

На территории Карелии существенных осадков завтра не ожидается. Лишь на северо-западе региона могут пройти кратковременные дожди. Ночью температура воздуха ожидается от +12 до +14°С.

Днем воздух прогреется до +26°С. Ветер по-прежнему юго-западный 6-11м/с. Атмосферное давление будет падать. Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются. Фото: pxhere.