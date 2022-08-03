03 августа 2022, 19:06
В Карелии температура воздуха незначительно повысится
На северо-западе региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди
По сообщению республиканской метеослужбы, в четверг, 4 августа, в регионе по прежнему будет господствовать переменная облачность и юго-западный ветер.
На территории Карелии существенных осадков завтра не ожидается. Лишь на северо-западе региона могут пройти кратковременные дожди. Ночью температура воздуха ожидается от +12 до +14°С.
Днем воздух прогреется до +26°С. Ветер по-прежнему юго-западный 6-11м/с. Атмосферное давление будет падать. Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются. Фото: pxhere.