В Карелии суд заблокировал сайты с запрещенной информацией

Прокуратура Сортавалы в ходе проверки выявила в Интернете два сайта, на которых продавались поддельные документы об образовании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

На ресурсах реализовывались аттестаты, дипломы и другие документы. Прокуратура посчитала, что сайты распространяют запрещенную информацию и обратилась в суд.

Сортавальский городской суд согласился с доводами надзорного органа. Сайты были заблокированы. Фото pixabay.com/geralt