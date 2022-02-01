01 февраля 2022, 19:26
В Карелии суд заблокировал сайты с запрещенной информацией
Мошенники продавали поддельные документы об образовании через Интернет
Прокуратура Сортавалы в ходе проверки выявила в Интернете два сайта, на которых продавались поддельные документы об образовании. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.
На ресурсах реализовывались аттестаты, дипломы и другие документы. Прокуратура посчитала, что сайты распространяют запрещенную информацию и обратилась в суд.
Сортавальский городской суд согласился с доводами надзорного органа. Сайты были заблокированы. Фото pixabay.com/geralt