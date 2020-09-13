В Карелии суд оштрафовал пенсионера, из-за которого погиб его знакомый

В Суорвском районе осудили пожилого мужчину, который причинил своему знакомому смерть по неосторожности.

Инцидент произошел в одном из поселков района. Пенсионер решил выпилить часть бруса в разрушенном деревянном доме. Мужчина хотел использовать добытую древесину в строительстве. На помощь он позвал знакомого.

Приятели принялись за дело, используя бензопилу. Пенсионер стал выпиливать брус, нарушив несущие конструкции. В результате стена и потолочные перекрытия дома обрушились и придавили знакомого пенсионера. Мужчина погиб на месте. А пенсионер предстал перед судом. Мужчина признал вину, способствовал расследованию, раскаялся, ранее не имел проблем с законом. Вдобавок мужчина возместил материальный ущерб и моральный вред, принес извинения потерпевшей, которые ей были приняты, оплатил похороны.

Подсудимый и его адвокат просили освободить его от уголовной ответственности и назначить судебный штраф. Потерпевшая также не возражала. Суд прекратил уголовное дело и назначил ему штраф.