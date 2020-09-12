Детский лагерь обокрали в Карелии

В детском лагере в Пудожском районе побывал вор. Незваный гость похитил около 60 банок консервов, садовую тачку, раздвижную лестницу, три молотка, две лопаты и один лом. Ущерб составил 7 920 рублей, рассказали в полиции.

Под подозрением оказался 21-летний местный житель. С его слов, он проезжал мимо пустующего лагеря на велосипеде. Заметив, что внутри никого нет, он вернулся домой, взял топор и отправился в обратно. Взломав дверь одного из вагончиков, подозреваемый похитил различные предметы, которые сложил в садовую тачку и вывез домой.

Похищенное он спрятал в сарае, а консервами питался неделю. Молодой человек не смог пояснить мотив своего поступка. Все похищенные предметы были у него и до этого. Фигурант уголовного дела пообещал возместить ущерб.

Фото: gazeta-venev.ru