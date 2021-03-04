В Карелии суд обязал чиновников переселить женщину из опасной квартиры

В суде Пудожского района рассматривали жилищный спор. Местная жительница требовала, чтобы районная администрация предоставила ей жилье вне очереди. Женщина мотивировала просьбу тем, что жилье, в котором она проживает по договору социального найма, по техническому состоянию создает угрозу жизни и здоровью. В квартире неисправны печи и электропроводка, протекает кровля. Многоквартирный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу, сказано в материалах дела.

Между тем представитель районной администрации полагал, что объективной нуждаемости в предоставлении жилья вне очереди нет. Дом не планируют сносить, а женщина не признана малоимущей, «она лишь состоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий».

Однако суд не согласился с чиновниками. В процессе тяжбы было установлено, что аварийный жилой дом в программу расселения не включен, а срок возможного расселения (1 января 2028 года) является абстрактным. К тому же техническое состояние квартиры, конструктивные повреждения жилья и дома представляют опасность. Суд обязал чиновников обеспечить женщину жильем во внеочередном порядке. Решение пока не вступило в силу. (фото 3dnews.ru)