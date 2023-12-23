В Карелии стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента России. В Петрозаводске начал работу региональный избирательный штаб Путина. По словам Анатолия Воронина, сопредседателя штаба, ректора ПетрГУ, доверенного лица Путина на президентских выборах, сбор подписей станет главной задачей работы штаба на первом этапе работы.

В Петрозаводске мобильные пункты расположены в людных местах. В частности, в помещениях торгово-развлекательного центра «Лотос-плаза» и в торговом центре «Макси», который находится на проспекте Ленина.

Волонтеры-сборщики прошли обучение и тщательный инструктаж. Им рассказывали о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и о том, как этого избежать. Пункты будут работать в течение месяца до двадцатых чисел января 2024 года.

По словам волонтера Елены Андроновой, жители Петрозаводска поддерживают работу сборщиков, активно заполняют подписные листы:

«Мы работаем первый день, сначала многие посетители торгового центра просто интересовались нашей работой, задавали вопросы. А позже начали подходить с документами и ставить подписи».

Пенсионер Алексей Степанчиков стал одним из первых посетителей мобильного пункта:

«Это моя гражданская позиция. Если закон дает мне возможность высказать свое мнение, надо обязательно это сделать».

«Хочу поблагодарить волонтеров. Они очень внимательно относятся к своей работе, помогли правильно заполнить сведения»,

- говорит молодая мама Анна Зайцева.

Александр Ильин, кандидат философских наук, доцент Кафедры политических и социальных наук ИИПСН ПетрГУ сказал:

- Владимир Владимирович Путин принял решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Поэтому для регистрации ему необходимо собрать подписи избирателей России. Только после того, как он сдаст их в Центризбирком, избирательная комиссия вынесет решение о регистрации кандидата. По закону эта процедура может занять до десяти дней. Для регистрации кандидата в президенты страны требуется собрать 300000 подписей. Это непростая задача, выполнение которой требует слаженности от сторонников. Поэтому я хочу отметить хорошую работу регионального избирательного штаба. Сбор подписей начат максимально оперативно, и нет сомнений, что он будет завершен в срок.