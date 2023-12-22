В Карелии открылся избирательный штаб в поддержку Владимира Путина

Сегодня в Карелии открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Главной задачей штаба на первом этапе работы станет сбор подписей в поддержку действующего главы государства.

В Карелии штаб расположен в Петрозаводске, по адресу ул. Энгельса, д. 4. В его состав вошли активные жители республики, поддерживающие выдвижение кандидатом на пост главы государства Владимира Путина. Это депутат Законодательного Собрания республики Карелия Марина Гуменникова, глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова, председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис, директор петрозаводской школы № 8 им. Н. Г. Варламова Екатерина Реутова, председатель общественной палаты республики Карелия Любовь Кулакова. На открытии штаба присутствовали члены инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения кандидатуры В.В. Путина: генеральный директор АУ РК «Издательство «Периодика» Наталья Синицкая, член общественной палаты Карелии Валерий Таборов.

Во время торжественного открытия, Анатолий Воронин обозначил цели работы штаба:

«Наш штаб объединил людей, готовых помогать Президенту реальными делами. Это деятельные и неравнодушные граждане, которые переживают за судьбу страны».

По мнению Марины Гуменниковой, «на первом этапе работы важно обеспечить законность при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата.. В этом я вижу задачу регионального избирательного штаба», — сказала Гуменникова.

Члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на пост Президента страны Наталья Синицкая и Валерий Таборов рассказали журналистам о своем участии в собрании инициативной группы по выдвижению кандидата.

«Было приятно находится среди единомышленников, — рассказала Наталья Синицкая, — в зале «Зарядье» присутствовали известные люди, мы встретились с коллегами из других регионов. Всех объединило желание успеха нашей Родине. // фото регионального избирательного штаба