В Карелии создано отделение Комитета семей воинов Отечества

С самого начала специальной военной операции Союз женщин России по всей стране занимается сбором гуманитарной помощи для наших бойцов. Это и помощь ребятам на передовой, и поддержка удаленно: флешмобы, митинги, всевозможные мероприятия.

Осенью прошлого года была объявлена частичная мобилизация, тогда Союз женщин взял на себя функцию по работе с социальными паспортами семей. Об этом в своем интервью рассказала председатель карельского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аоена Олихейко.

Сначала в карельском отделении Союза женщин России решили провести единый день приема для родственников военнослужащих. Стало налаживаться взаимодействие с семьями на местах. Через некоторое время уже в Кремле Владимир Путин встретился с женами и матерями мобилизованных. В конце ноября было принято решение о создании отдельной государственной структуры – Комитета семей воинов Отечества. Одним из его учредителей стал Союз женщин России.

Задачи перед Комитетом поставлены большие. Это взаимодействие с военнослужащими на передовой: получение от них информации о том, какая обстановка, чего не хватает, какие есть потребности. Вопросы юридического характера: денежные выплаты, получение наград, документальное оформление ранений, получение медицинской и социальной реабилитации, психологической помощи. Ну и, самое главное, как следует из названия, работа с семьями бойцов.

Именно через них – самых близких – мы выстраиваем спокойную обстановку для ребят, которые сейчас воюют на передовой. И в то же время помогаем семьям, оставшихся без пап, мужей, кормильцев с решением различных проблем,

- рассказала Алена.

Это могут быть кредитные обязательства, необходимость психологической поддержки, социальные выплаты. Или просто бытовые вопросы: визиты к врачам родителей преклонного возраста, ремонт квартиры (помогают волонтеры), получение дров в районах и так далее.