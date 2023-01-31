Шандалович в Луганске встретился с председателем Народного Совета ЛНР

Делегация Законодательного Собрания Республики Карелия во главе со спикером парламента Элиссаном Шандаловичем встретилась в Луганске с Председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко.

Сегодня вся большая Россия принимает активное участие в судьбе Луганской Народной Республики. Для нас это очень важно, мы чувствуем заботу и любовь всех субъектов. Уверен, что работа, которую мы все вместе делаем, даст необходимый результат на всех фронтах, в политическом и общественном секторе. Объединив усилия, мы многого добьемся,

– обратился к членам делегации Денис Мирошниченко.



Как отметил Элиссан Шандалович, визит карельской делегации связан не только с гуманитарной миссией, но и с установлением прямых контактов между регионами.

Нам очень важно, чтобы жители Луганской Народной Республики чувствовали, что вместе с ними жители Республики Карелия и всей нашей большой страны. Мы готовы поделиться законотворческим опытом, наладить конструктивное взаимодействие в различных областях – здравоохранении, образовании, экономике и социальной сфере. Наша сегодняшняя встреча, безусловно, это только начало, поэтому вместе нам предстоит большая и серьезная работа,

– сказал Элиссан Шандалович.



Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере законотворчества, оказания жителям республики гуманитарной помощи и организации отдыха детей из ЛНР в Карелии. По словам Председателя Законодательного Собрания, уже подготовлен проект программы, который включает не только знакомство с природой и достопримечательностями Республики Карелия, но и элементы профориентации.



У нас есть положительный опыт отправки детей в субъекты Российской Федерации. Со своей стороны мы уже сегодня определимся с ответственными людьми, которые будут заниматься данным вопросом,

– отметил Денис Мирошниченко.



Элиссан Шандалович также пригласил депутатов парламента ЛНР в Карелию на осеннее заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, отметив, что такое сотрудничество должно помочь республике настроить внутреннее законодательство, исходя из потребностей сегодняшнего дня.



Отметим, что в совещании также приняли участие зампредседателя Комитета Законодательного Собрания по законности и правопорядку Артем Валюк, вице-спикер Молодежного парламента Карелии Дмитрий Егоров, председатель Молодежного парламента ЛНР Андрей Самойлов и заместитель секретаря Луганского реготделения «Единой России» Дмитрий Шуваев.

Фото: https://vk.com/zakon_sobranie_karelia