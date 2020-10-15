В Карелии сократили транспортный налог для семей с детьми-инвалидами
Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг приняли в окончательном чтении законопроект о снижении на 50% ставки транспортного налога для родителей и опекунов, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента.
"Правительство Республики Карелия и депутаты законодательного собрания поддержали решение о предоставлении льготной ставки транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов. Данное решение снизит финансовую нагрузку на семьи",
- приводит пресс-служба слова депутата и председателя комитета по здравоохранению и соцполитике ЗС РК Алексея Хейфеца.
Новое правило начнет действовать с 1 января 2021 года и будет распространяться на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил.
Фото с сайта mogoitui.ru