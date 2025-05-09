В Карелии снова будут снимать кино

Этим летом в Карелии запланированы съемки полнометражного фильма. Информация появилась в сообществе «Союза кинематографистов Республики Карелия».

Киношники будут работать в Пряжинском районе и Питкярантском округе с 9 июня по 3 июля. О чем будет картина, пока не раскрывается.

Для проекта в команду набирают помощника режиссера, бригадира массовых сцен, ассистента по актерам, а также людей в реквизиторский и художественный цеха. © «Петрозаводск говорит»