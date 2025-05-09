09 мая 2025, 12:16
В Карелии снова будут снимать кино
Съемочная группа будет работать в начале лета на двух территориях республики
фото unsplash.com
Этим летом в Карелии запланированы съемки полнометражного фильма. Информация появилась в сообществе «Союза кинематографистов Республики Карелия».
Киношники будут работать в Пряжинском районе и Питкярантском округе с 9 июня по 3 июля. О чем будет картина, пока не раскрывается.
Для проекта в команду набирают помощника режиссера, бригадира массовых сцен, ассистента по актерам, а также людей в реквизиторский и художественный цеха. © «Петрозаводск говорит»