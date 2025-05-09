Церемония возложения цветов прошла сегодня в Петрозаводске

Празднование Дня Победы в столице Карелии началось с возложения цветок к мемориалам.

Петрозаводчане почтили память воинов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Ветераны, представители органов власти, общественники, военнослужащие, жители и гости города возложили цветы на «Аллее Памяти и Славы», к Вечному огню и стеле «Город воинской славы».

Праздничные мероприятия продолжаются. В 11 часов утра на площади Кирова – парад, в 14:00 – шествие «Бессмертного полка», с 12:00 у здания МВД на проспекте Карла Маркса – выставки, мастер-классы, концертная программа, с 17:00 на площади Кирова – концерты, выступление Эдуарда Хиля, в 22:00 на Аллее воинской славы – салют и акция «Лучи Победы». (0+) © «Петрозаводск говорит»