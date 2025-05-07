Две выставки ко Дню Победы открылись в Национальном музее Карелии

Совсем скоро наша большая страна отметит 80-летие со Дня Победы. Каждый регион, каждый город и поселок готовятся к 9 мая по-своему. В Волгоградской области, например, переименовали аэропорт, теперь он носит историческое имя «Сталинград», а в Национальном музее Карелии открылись сразу две выставки. Одна посвящена партизанам и подпольщикам (6+), вторая - военным фотографам (6+).

Выставки будут экспонироваться до осени 2025 года в музее в Петрозаводске. Затем передвижная выставка, посвященная партизанам и подпольщикам, отправится в районы республики, а потом в Брест. И это не первое сотрудничество с Брестскими музеями.

Выставки две, а куратор у них один - научный сотрудник Национального музея Карелии Жений Парфенов. Он и стал гостем нашей студии. © «Петрозаводск говорит»