07 мая 2025, 19:02
Культура

Две выставки ко Дню Победы открылись в Национальном музее Карелии

Куратор выставок Жений Парфенов стал гостем нашей студии
Сотрудник Нацмузея Карелии Жений Парфенов
фото: Петрозаводск говорит

Совсем скоро наша большая страна отметит 80-летие со Дня Победы. Каждый регион, каждый город и поселок готовятся к 9 мая по-своему. В Волгоградской области, например, переименовали аэропорт, теперь он носит историческое имя «Сталинград», а в Национальном музее Карелии открылись сразу две выставки. Одна посвящена партизанам и подпольщикам (6+), вторая - военным фотографам (6+). 

 

Выставки будут экспонироваться до осени 2025 года в музее в Петрозаводске. Затем передвижная выставка, посвященная партизанам и подпольщикам, отправится в районы республики, а потом в Брест. И это не первое сотрудничество с Брестскими музеями. 

Выставки две, а куратор у них один - научный сотрудник Национального музея Карелии Жений Парфенов. Он и стал гостем нашей студии. © «Петрозаводск говорит»

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9 мая
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