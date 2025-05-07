Объявлен новый участник юбилейного «Воздуха Карелии»

Группа НЭП приедет на фестиваль «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+). Об этом сообщается в паблике мероприятия.

Команда из Санкт-Петербурга уже выступала на главном приключении карельского лета. В этом году она снова поднимется на сцену юбилейного «Воздуха Карелии».

Напомним, фестиваль пройдет 12-15 июня на аэродроме Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»