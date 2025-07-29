В Карелии силовики жестко задержали дальнобойщика из Ленобласти

Карельские силовики взяли 42-летнего дальнобойщика из Ленинградской области, когда он двигался по республике. Водителя грузовика уложили лицом в асфальт и заковали в наручники. Мужчина в момент задержания сказал, что не понимает, за что с ним так.

Оказалось, дальнобойщика заподозрили в краже автомобиля, который долго стоял на одной из автозаправок. По версии МВД Карелии, дальнобойщик в начале 2024 года погрузил иномарку стоимостью 1,4 млн рублей в пустой прицеп своего тягача и перевез в Санкт-Петербург, где продал.

Личность предполагаемого автовора раскрыли и вскоре задержали. Подозреваемого автовора арестовали. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России. © «Петрозаводск говорит»