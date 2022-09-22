В Карелии семьи погибших в ходе спецоперации будут получать пособие

В Карелии ввели дополнительные выплаты семьям погибших в ходе спецоперации. Законопроект о предоставлении социальной поддержки детям граждан, погибших в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, приняли 22 сентября в окончательном чтении на сессии парламента республики. Дополнительные меры поддержки коснутся также студентов-очников, которым не исполнилось 23 лет. Выплата будет ежемесячной.

Размер пособия на детей равен величине прожиточного минимума и составит 15 954 рубля, сообщил глава Карелии. В северных районах - Костомукше, Калевальском, Лоухском, Беломорского и Кемском районах- размер выплаты составит 17 083 рубля.

Сроки первой выплаты определит региональное министерство соцзащиты. (фото unsplash.com, Annie Spratt)