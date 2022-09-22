В парламенте Карелии возник спор из-за фотографий участка в Беломорске

Сегодня, 22 сентября на заседании Законодательного собрания Карелии во время обсуждения вопроса о прогнозном плане приватизации у депутатов возник вопрос о том, что в реальности собирается продавать республиканская власть в Беломорске по адресу улица Водников, 41.

По информации депутатов, указанного в документах нежилого здания бывшего фельдшерско-акушерского пункта по адресу улица Водников, 41, в реальности не существует.

«Местные жители нам сообщают, что там нет вообще никакого здания. Оно уже давно снесено»,

- сказала депутат Эмилия Слабунова.

Министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская утверждает, что деревянное здание есть, хоть и полуразрушенное.

По ее словам, приватизировать предлагают это здание и земельный участок площадью 561 квадратный метр.

Депутат Инна Болучевская уточнила, что на улице Водников на самом деле нет никакого полуразрушенного здания.

«Мне вчера жители Беломорска прислали свежие фотографии», - сообщила она. По ее словам, там нет никакого строения, ни деревянного, ни полуразрушенного: «Там уже ровно все и красиво».

Свидская сказала, что у нее тоже есть фотоматериалы. Теперь депутатам предстоит выяснить, у кого более достоверные фотоматериалы - у министра или у местных жителей. Время для этого есть, так как законопроект о прогнозном плане приватизации принят только в первом чтении.