ЦИК откроет в Карелии участки для голосования на референдумах

Избирательная система Республики Карелия окажет необходимое содействие в организации избирательных участков на территории республики для проведения референдума по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, который состоится 23-27 сентября. Об этом сообщили в ЦИК Карелии.

«По данным ОВД в Карелии проживает порядка двух тысяч человек, приехавших с этих территорий»,

- сообщили в избиркоме.

Всю необходимую информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-800-200-00-20 или в обратившись в ЦИК Карелии по номеру 8(814-2)717-547. Фото: rk.karelia.ru.