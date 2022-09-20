Названы даты проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России

В Луганской народной республике озвучили даты проведения референдума по вопросу вхождения в состав России. Открытое голосование собираются провести в ближайшие дни.

«Народный совет ЛНР назначил проведение референдума в Республике по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ в период с 23 по 27 сентября 2022 года», - сказано в телеграм-канале «ЛуганскИнформЦентр Z».

Ранее закон о проведении референдума подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. (фото Андрей Гордеев, vedomosti.ru)