Депутаты не смогли решить, можно ли не посещать «Разговоры о важном»

На заседании комитета ЗС РК по образованию, культуре, спорту и молодежной политике обсудили возможность отказаться от посещения «Разговоров о важном». Они введены в образовательную программу по всей России в рамках внеурочной деятельности. Методическое сопровождение размещено на портале «Образовательное пространство», на «Разговоры о важном» заложено 34 часа за учебный год.

— Это рекомендованная программа внеурочной деятельности? По выбору родителей или учеников, если речь о старшей школе? И с обязательной доплатой педагогов?

— задала вопрос депутат Эмилия Слабунова.

— Этот час является обязательным часом внеурочной деятельности, ответила председатель парламентского комитета Галина Гореликова. — Давайте дальше, все понятно.

— Для детей она добровольна? Никто не может заставить ребенка и семью,

— уточнила депутат.

— Для всех обучающихся общеобразовательных организаций с 1 сентября введен час «Разговоры о важном»...

— начала отвечать первый замминистра образования Жанна Леонтьева.

— Обязательный час!

— уточнила Гореликова.

— Это рекомендация, — возразила ее коллега по Заксобранию. — Внеурочная деятельность по выбору! Где приказ, что в учебные планы внесены изменения?

На это возражение ответа не последовало. Отметим, некоторые родители в Петрозаводске уже пишут в школы заявление о том, чтобы их дети не посещали «Разговоры о важном»: они полагают, что там будут заниматься пропагандой. // Фото: pxhere.com