Парфенчиков переизбран на второй срок, а кто ещё из кандидатов выиграл

Автор: Анатолий Цыганков

За эту должность соперничали пятеро кандидатов, хотя определение «соперничали» здесь звучит сильным преувеличением, его приходится употреблять из уважения к конкурентам Артура Парфенчикова.

На самом деле, ещё на старте избирательной кампании понятно было, что бороться Парфенчикову придётся самому с собой. Другие партийные выдвиженцы не имели никаких шансов на победу и задача их сводилась к закреплению в общественном сознании мысли о существовании региональных отделений партий, способных направить своих кандидатов на выборы (хотя и тут лукавство выглядывало, так как ни одна партия без помощи предвыборной конкурентки «Единой России» не смогла бы преодолеть муниципального фильтра и попасть со своим кандидатом на губернаторские выборы).

Однако и из оставшейся пятёрки кандидатов в губернаторы (зарегистрировано было семеро, двое почти под финиш избирательной кампании добровольно сошли с дистанции), волю к победе проявили лишь двое соперников А. Парфенчикова — Евгений Ульянов, шедший на выборы от КПРФ, и Андрей Рогалевич, представлявший партию «Справедливая Россия-за правду». Двое других – Анатолий Дударин (Демпартия России) и Иван Кадаяс в период избирательной кампании совершенно не были заметны, прямо скажем, бездействовали, и лишь под самый-самый занавес вдруг встрепенулись, отметившись несколькими письменными жалобами в ЦИК Карелии (Дударин) и обличительными заявлениями на теледебатах (Кадаяс), причём оба действуя скорее в интересах третьей стороны (кандидат Парфенчиков выглядел выгодоприобретателем от их телодвижений).

В общем, хотя в бюллетене для голосования и было пять фамилий, но состязание происходило между тремя: главой Карелии Парфенчиковым, первым секретарём республиканской организации КПРФ Ульяновым и муниципальным работником А. Рогалевичем. О них и будем говорить.

Явка избирателей: потерянное право голоса

Сначала оценим заинтересованность избирателей в процедуре голосования, иначе говоря, посмотрим на их явку на участки для голосования и будем сравнивать её с той, которая фиксировалась на таких же губернаторских выборах пять лет назад.

В 2022 году участие в выборах приняли 141 тысяча 106 человек. Это будет 27,94% от общей численности зарегистрированных избирателей Карелии (всего их 504 тысячи 958 человек). Явка, прямо скажем, небольшая, и до трети избирателей, пришедших на участки, не дотянулись в Карелии. Пять лет назад, в 2017 году, в выборах участвовали несколько больше избирателей: 156 тысяч 215 человек (29,91%). Правда, тогда и численность избирателей выше была более чем на 29 тысяч человек. Но в любом случае интерес к губернаторским выборам крайне низкий нынче. Если на те же самые цифры взглянуть чуть иначе, то окажется, что 363 тысячи 852 избирателя Карелии проигнорировали факт выборов главы республики. То есть отказавшихся от голосования в 2,6 раза больше, чем граждан, выбиравших главу республики.

Для конечного результата — это без разницы, выборы состоялись, и они законны. Как говорится, кто пожелал, тот и проголосовал. Всё это так. Но, скажем честно, электоральная статистика роет подкоп по понятие «всенародных выборов». Хотя это не проблема кандидатов в губернаторы, а прежде всего самих избирателей, проигнорировавших выборы. Не пожелали голосовать, тогда принимайте позицию тех, кто это сделал, пусть они и меньшинство избирателей представляют.

Главу Карелии А. Парфенчикова выбрали 19,3% избирателей республики от их общего числа. Но всё же, надо подчеркнуть, первый кнут полагается самим кандидатам в губернаторы, плохо работавшим с избирателями и не сумевшими убедить их прийти на участки для голосования (хотя бы своих сторонников соблазнили политическим выбором).

Самая низкая явка на губернаторских выборах фиксируется в Питкярантском (23,58%), Кондопожском (24,89%), Сегежском районах (25,55%) и в городских округах — Петрозаводске (25,76%) с Костомукшей (25,99%). А самая высокая явка отмечается в Калевальском (42,33%), Олонецком (36,42%) и Муезерском районах (36,02%).

Как голосовали за Парфенчикова

Победа кандидата в губернаторы Артура Парфенчикова — безоговорочная. За него проголосовали 97 тысяч 534 человека, это в 2,4 раза больше, чем набрали все остальные четверо кандидатов вместе взятые, у которых в сумме 39 тысяч 939 голосов. Если сравнивать нынешний результат Парфенчикова с тем, что он имел пять лет назад, то и число голосов приросло, и процент стал выше. В 2017 году за него голосовали 95 тысяч 822 человека (61,34%), в 2022 г. — 97 тысяч 534 голоса (69,15%). В плюсе 1712 голосов.

Ни в одном районе республики не было такого, чтобы процент голосов у Парфенчикова был меньше 54 пунктов, то есть победный результат у него всюду убедительный. Самый высокий уровень электоральной поддержки у Парфенчикова в Костомукше (82,34%), в Беломорском (79,83%) и в Медвежьегорском районах (74,23%). И, напротив, сужается поле электоральных симпатий к нему в Пудожском (54,66%), в Кемском (61,50%) и Лоухском (64,21%) районах. Если сравнивать с данными голосования за Парфенчикова пятилетней давности, то интересно, что территориальные индикаторы поддержки и отторжения его избирателями повторяются отчасти. За него в 2017 г. также активно голосовали в Костомукше и Беломорском районе (там и там по 68,2%), а самый лучший результат он имел тогда в Олонецком районе (78,6%). И критичнее всего к нему отнеслись пять лет назад в Лоухском районе (48,9%). Это был самый худший его тогдашний результат голосования. Сравнивая данные двух избирательных циклов, можно сделать вывод, что уровень электоральной поддержки Парфенчикова с тех пор повсеместно вырос. В восьми районах Карелии уровень голосования за кандидата Парфенчикова превысил 70 процентов, в девяти районах он фиксируется в диапазоне от 60 до 70 процентов и лишь в одном муниципалитете - в Пудожском - он ниже этой планки.

Рогалевич удивил

Андрей Рогалевич первый раз участвовал в губернаторских выборах, потому нет возможности оперировать данными предыдущей выборной кампании на пост главы республики, имеющими к нему отношение.

Если же выстраивать статистический ряд голосования за последний год за партию «Справедливая Россия», которую Рогалевич представлял на выборах, то видно, что и на думских выборах, и в Законодательное собрание Карелии в прошлом году эсеры уступали первенство коммунистам Карелии. Прежде всего по партийным спискам. Для примера приведу несколько цифр. Выборы в Госдуму в 2021 году по Карелии (партсписки): у КПРФ — 16,01% голосов, у «Справедливой России» — 11,73% голосов. Выборы в Заксобрание Карелии в 2021 году (партсписки): у КПРФ – 16,91% голосов, у «Справедливой России» — 12,81%. Там и там разница в четыре с небольшим процента.

Можно было предположить, что новичок в губернаторских баталиях Рогалевич не сможет подвинуть Ульянова с прогнозируемого ему второго места. И потому, что фамилия Рогалевича - в новинку для избирателей республики, и потому, что компартия пока объективно электорально сильнее «Справедливой России» в Карелии.

Однако результаты губернаторских выборов, касающиеся кандидата Рогалевича, удивительны. Он победил коммуниста Ульянова в тринадцати районах из семнадцати, соответственно уступив ему лишь четыре территории. Причём процент победы во многих округах весьма убедительный: в Пудожском районе А. Рогалевич набрал 27,03% голосов, опередив Ульянова на 12,53%; в Сегежском районе 19,12%голосов отдано было за Рогалевича, здесь он опережает Ульянова на 12,84%; в Лахденпохском районе – при 18,10% «за», опережает Ульянова на 10,07%. Тогда как Ульянов даже в победных для него избирательных округах ненамного опередил Рогалевича: в Лоухском районе (+5,89%), в Петрозаводске (+4,06%), в Прионежском районе (+0,45%), в Кондопожском районе (+0,04%).

Не будет преувеличением сказать, что коммунист Ульянов показательно проиграл. Из него пытались сделать «единого оппозиционного» кандидата в губернаторы, на что брошены были значительные материальные средства и направлены разнообразные информационные ресурсы. Причём, как можно предположить, в меньшей степени потратилась сама компартия, а основная нагрузка пришлась на «спонсоров» (не стану лишний раз вспоминать наименование торговой фирмы, работавшей на Ульянова). Теперь правомерно утверждать, что деньги были потрачены напрасно. Не в коммуниста Ульянова — корм.

Провал коммуниста Ульянова

Для первого секретаря рескома КПРФ Евгения Ульянова нынешние губернаторские выборы – вторые по счёту. Он уже баллотировался на губернаторскую должность в 2017 году, пробившись тогда на третье место, уступив второе кандидату от партии «Справедливая Россия» Ирине Петеляевой (пять лет назад третье место было предпоследним, тогда четыре кандидата бились за губернаторство). Результаты нынешних баталий оказались для него хуже прежних: по числу полученных на губернаторских выборах голосов в 2022 г. Ульянов минусует по сравнению со своими же результатами пятилетней давности (- 1108 голосов). Сейчас за него проголосовали 17 тысяч 834 человека (хотя в процентном сравнении произошёл рост на 0,5 пункта, объясняется что численностью избирателей, принимавших участие в голосовании).

В нынешней избирательной кампании странным выглядит проигрыш Ульянова в Пудожском и Кемском районах. Один предвыборный агитационный приезд Рогалевича в Пудож с его публичным обещанием снять с должности главу районной администрации в случае победы на выборах, буквально обрушил избирательную кампанию коммуниста Ульянова в Пудожском районе. Хотя считалось, что здесь у КПРФ имеется сильная местная парторганизация. Не менее двусмыслен и проигрыш Ульянова в Кемском районе, который в парламенте Карелии представляет депутат коммунист А. Монастыршин (видимо, такое отношение тут и к нему, и к компартии в целом). Рогалевич с лёгкостью обгоняет Ульянова по набранным голосам в Кемском избирательном округе (18,5% против 14,06%) и просто раздавливает его в Пудожском районе (27,5% против 14,50%).

И ещё об одном округе отдельно скажу — о Сортавальском. Попытка команды Ульянова выбить эсера Рогалевича из «эсеровского округа», коим считается Сортавальский район, не удалась. То, что предвыборный штаб Ульянова сумел внести раздор в ряды избирателей, сориентированных на «Справедливую Россию», введя в свой актив депутата Заксобрания Карелии из фракции «Справедливая Россия» Марию Гоголеву, не обрушило избирательную кампанию Рогалевича , и он, пусть и не без труда, но всё же опередил Ульянова по числу набранных здесь голосов: 11,35% избирателей «за» Рогалевича голосовали и 10,81% — «за» Ульянова.

Лучшие результаты голосования у Евгения Ульянова — в Лоухском районе (17,24%), в Петрозаводске (15,95%) и в Пудожском районе (14,50%), а худшие — в Костомукше (5,96%), Беломорском районе (6,18%) и Сегежском районе (6,28%).

Прошедшая избирательная кампания на пост главы Карелии ставит под сомнение лидерство Ульянова в Карельской организации КПРФ.

О статистической погрешности на выборах

Оценивать результаты голосования за кандидатов в губернаторы Анатолия Дударина и Ивана Кадаяса смысла нет, они оба остались за чертой статистической погрешности. За первого проголосовали 2 тысячи 330 человек (1,65%), за второго — 865 человек (0,61%). Удивление вызывает лишь то, что партийный кандидат Кадаяс проиграл Дударину. Всё-таки региональное отделение партии «Родина» существует в реальности в Карелии, тогда как Демократической партии России – нет в республике. Почему Дударин почти в три раза (!) набрал больше голосов, точнее сказать, в 2,6 раза – загадка, которая, правда, мало кого занимает. Не исключено, что оппозиционный электорат благосклоннее отнёсся к голосованию за кандидата выдвигаемого партией, в названии которой есть указание на её демократичность.

Самые заметные конфликты губернаторской кампании

Избирательная кампания на должность главы Карелии не отличалась событиями, которые бы взрывали её ход. Выделю лишь несколько сюжетов, действительно и интересных, и которые ещё будут иметь продолжение.

Самая заметная отметина связана с включением в губернаторский марафон торговой сети «Олония». Директор предприятия Галина Ширшина стала по сути лицом избирательной кампании коммуниста Евгения Ульянова.

Авторы агитационных материалов явно апеллировали к её политическому прошлому, когда Ширшина являлась главой Петрозаводска (уточню, досрочно была отправлена в отставку решением суда). Сложно сказать, помнят ли о том времени петрозаводчане и как оценивают период недолгого руководства городом Г. Ширшиной, но образ гонимого демократического мэра за ней закрепился в некоторых группах населения. И вот этот «оппозиционный привет» из прошлого и представляла экс-мэр Ширшина, на деле решая вполне прагматичные имущественные задачи, связанные с Олонецким молочным комбинатом.

Суть дела такова. Владелец предприятия желает выкупить у государства помещения для комбината (сейчас он их арендует), правительство Карелии не торопится с осуществлением коммерческой сделки и представитель собственника комбината Галина Ширшина сумела так выстроить информационную «имущественную атаку» на правительство Парфенчикова, что кандидат Ульянов стал по сути тараном против республиканского правительства, добиваясь продажи Олонецкому молкомбинату производственных помещений. Он полагал, что борясь за интересы предприятия, кстати, коммерческие интересы, политически разоблачает своего конкурента Парфенчикова, тем отталкивая от него избирателей. Но вышло всё иначе, образ кандидата Ульянова был замещён образом лоббиста Ульянова, впрягшегося в борьбу за имущество для частного предприятия. Коммунист Ульянов явно запутался, объявив войну правительству, отстаивавшему как раз государственные интересы (первый секретарь Карельского рескома КПРФ воинственно встал на сторону коммерсантов).

Ситуация усугублялась ещё и из-за того, что реальный собственник (так говорят) проживает в Финляндии, куда бизнесмен Василий Попов, бывший лидер Карельской парторганизации «Яблоко», бежал от российского правосудия. Он в розыске находится, но имея статус политического беженца, недосягаем для следственных и судебных органов России. Потому Ульянов попал в двойной капкан. Мало того, что стал полезным кандидатом в губернаторы для стороны Попова, так он ещё и очутился под подозрением, что спонсор его избирательной кампании (не об избирательном фонде речь) — политический беженец, прячущийся за границей. Это всего лишь подозрение, нет никаких фактов то подтверждающих, но сами разговоры на эту тему уже вредили коммунисту Ульянову.

Сюжет с «имущественной атакой» Ульянова против губернатора Парфенчикова полностью поглотил завершающуюся часть агитационной кампании Ульянова. Она стала совершенно скандальной и не по его вине. На острие атаки стояла Ширшина со своим объяснимым коммерческим интересом, предвыборно страдал лишь кандидат Ульянов. Силовое изъятие предвыборных листовок с его портретом из магазинов «Олонии» (к слову, эти агитационные материалы были признаны ЦИК РК незаконными и Ульянов благоразумно отрёкся от них, намекая на авторство Ширшиной). Агитационный номер газеты «Карельская губерния» (Центризбирком Карелии уже направил материалы для его оценки в Роскомнадзор), выпущенный тиражом в 29 тысяч экземпляров, при обычном тираже газеты в 9 тысяч. Причём продавался еженедельник в магазинах фирмы «Олония» по одному рублю за экземпляр (в киосках такой же номер стоил 35 рублей). Трансляция видеоролика в магазинах «Олонии», создающего негативный образ кандидата в губернаторы А. Парфенчикова. И так далее. Последние две недели губернаторской избирательной кампании были буквально затоплены скандалами, связанными с фирмой «Олонией и кандидатом Ульяновым (в одной связке они шли).

К этому добавлю, что кандидат Рогалевич тоже отчасти приобщился к «имущественной теме» Олонецкого молкомбината, но поосторожничал, в отличие от Ульянова, несколько дистанцировался.

Ульянов же буквально провалился в эту коммерческую тему.

Все другие эпизоды скандального характера во время избирательной кампании на этом фоне блекнут. Вспомню ещё об «агитирующих» экзиполах. Когда анонимные авторы разгоняли в телеграм-каналах информацию, что согласно их опросам в ходе трёхдневного голосования уверенно побеждал на выборах кандидат Рогалевич (не знаю, кто «экзитполами» занимался, на предвыборный штаб Рогалевича не стану грешить).

Представители радикальной (несистемной) оппозиции, понимая что Парфенчиков выигрывает выборы, упорно тащили в читательские массы две идеи: о том, что нужен второй тур (в первом все голосуйте против действующего губернатора), и второй их призыв — портите бюллетени, дискредитируйте тем самым выборы. Судя по итогу голосования, никто к этим истерическим воплям не прислушался. Более того, статистика говорит об обратном — число недействительных бюллетеней на губернаторских выборах в 2022 году оказалось меньше, чем пять лет назад (3580 бюллетеней против 4371).

Избирательная кампания завершена, итоги её ясны – следующие пять лет республикой будет руководить Артур Парфенчиков. Такой выбор сделали почти 70 процентов избирателей Карелии, принимавших участие в голосовании.

Правильный это был выбор — нет, покажут как раз следующие пять лет.