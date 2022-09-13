Детям погибших в ходе спецоперации хотят выплачивать пособие

Во вторник, 13 сентября, на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили законопроект о предоставлении социальной поддержки детям граждан, погибших в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР.

С данной инициативой вышел Глава РК Артур Парфенчиков.

Согласно законопроекту, детям, потерявшим родителей в ходе спецоперации, предполагается ежемесячно выплачивать пособие в размере величины прожиточного минимума, установленного в Карелии. В настоящий момент прожиточный минимум в Карелии для детей установлен на уровне чуть более 16 тысяч рублей.

По информации Министерства социальной защиты Карелии, в настоящее время под действие закона, если он будет принят, попадут двое детей. Члены комитета поддержали данную законодательную инициативу.

Одновременно члены комитета выступили против законопроекта, согласно которому предлагалось установить для граждан, имеющих статус «Детей войны», ежегодную выплату в сумме 3 тысяч рублей и ежегодно ее индексировать. // Фото: pxhere.com