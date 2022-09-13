О предоставлении бесплатного питания школьникам рассказали в мэрии

Согласно муниципальной программе «Социальная поддержка населения» бесплатные обеды в школах Петрозаводска предоставляются детям из малообеспеченных многодетных семей, напомнили в городской администрации.

В Петрозаводске действует муниципальная программа, согласно которой детям из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной соцподдержке и имеющих соответствующее удостоверение, предоставляют в школах бесплатные обеды.

«Напоминаем, что в Карелии действует ведомственная целевая программа «Адресная социальная помощь», согласно которой для детей из малоимущих семей, детей беженцев и детей-сирот, находящихся под опекой, предоставляется субсидия в размере 64 руб. на каждый учебный день»,

- дополнили в мэрии. Фото: petrozavodsk-mo.ru.