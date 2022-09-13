13 сентября 2022, 14:38
Общество

В Карелии проводят проверки пассажирских автобусов

Особое внимание уделят международным, междугородним и школьным перевозкам

Сегодня в республике стартовало профилактическое мероприятие «Безопасный автобус», которое продлится до 20 сентября. По сообщению пресс-службы ГИБДД, автоинспекторы будут проводить проверки пассажирского транспорта.

«Особое внимание сотрудники уделят международным, междугородным и школьным перевозкам. Проконтролируют организацию работы автотранспортных предприятий, проверят соответствие технического состояния автобусов Основным положениям»,

- отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что диагностирование проводится с обязательным предоставлением транспорта на пункт технического осмотра. Фото: avokzal.karelia.ru.

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Госавтоинспекция
проверка
общественный транспорт
Автобусы
безопасность
ГИБДД РК