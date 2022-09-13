Благоустройство территории у понтонного моста в Соломенном продолжат

В Петрозаводске проведено благоустройство территории у понтонного моста в Соломенном. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Как отметил чиновник, были заасфальтированы тротуары, покрашены конструктивные элементы, засыпаны ямы на подъезде к самому мосту, уложена труба для отвода воды, выполнено благоустройство на прилегающих территориях. Устроен тротуар.

В то же время, отметил Любарский, работы еще много. Есть острые вопросы - перенос отбойника, замена ограждения со стороны озера, продление тротуара. По словам градоначальника, власти обсудят, что можно сделать уже в этом году, исходя из имеющихся в бюджете средств. Фото: unsplash.com