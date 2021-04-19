В Карелии с начала года совершены десятки тысяч правонарушений

С начала года в Карелии зафиксировано более 72 тысяч правонарушений в области дорожного движения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

48 тысяч из них зафиксированы с помощью комплексов фотовидеофиксации.

Более 45 тысяч раз была превышена скорость движения. 1028 нарушений - проезд на запрещающий сигнал светофора. 1057 нарушений относятся к несоблюдению требований дорожных знаков и разметки, а 268 - непропуск пешеходов.

На дорогах Карелии работает 133 камеры. Большинство из них установлены на загородных дорогах и настроены на фиксацию нарушений скоростного режима. Места их расположения можно посмотреть на сайте ГИБДД.рф.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание владельцев транспортных средств, что они могут контролировать сведения об имеющихся задолженностях по штрафам за нарушение ПДД РФ на официальном сайте Госавтоинспекции России во вкладке.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»